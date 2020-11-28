Хабиб выкупил промоушен GFC

Журналист Азамат Бостанов сообщил, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship).

По данным источника, сумма сделки оценивается в миллион долларов. Новый промоушен будет называться EFC (Eagle Fighting Championship). Организация изменит формат — турниры будут проходить не только в России и странах СНГ, но и в странах Арабского мира, а также, возможно, в США. Официально о сделке будет объявлено 2 декабря на пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.