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Хабиб выкупил промоушен GFC

16:51
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Журналист Азамат Бостанов сообщил, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship).

По данным источника, сумма сделки оценивается в миллион долларов. Новый промоушен будет называться EFC (Eagle Fighting Championship). Организация изменит формат — турниры будут проходить не только в России и странах СНГ, но и в странах Арабского мира, а также, возможно, в США. Официально о сделке будет объявлено 2 декабря на пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.

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