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Хабиб впервые после смерти отца объявил, что возвращается к тренировкам

18:52
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram.
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram.
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Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам. Об этом он объявил в своем Instagram.

57-летний отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Тренировки продолжаются, — написал Хабиб. — Усман Нурмагомедов 31 июля выступит в Абу-Даби, удачи тебе, братишка».

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил (восемь нокаутов).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDL5bHAs59c/

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