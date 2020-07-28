Хабиб впервые после смерти отца объявил, что возвращается к тренировкам

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам. Об этом он объявил в своем Instagram.

57-летний отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Тренировки продолжаются, — написал Хабиб. — Усман Нурмагомедов 31 июля выступит в Абу-Даби, удачи тебе, братишка».

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил (восемь нокаутов).