Хабиб включил Немкова в тройку лучших бойцов из России и заявил, что Амосов добился бы больших высот в UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги EFC Хабиб Нурмагомедов включил действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова в тройку лучших бойцов из России вне зависимости от весовых категорий.

«Можно ли включить Вадима Немкова в топ-3 лучших бойцов из России вне зависимости от весовых категорий? Я думаю, что да, можно было включить Немкова, ну [и] Петря Яна, Ислама [Махачева]», — ответил Нурмагомедов «СЭ» на пресс-конференции, которая состоялась 13 декабря в Москве.

«У нас еще есть [Магомед] Анкалаев и Забит [Магомешарипов], у которого непонятная ситуация, и он тоже не проигрывал [в UFC — Прим. «СЭ»]. Много бойцов есть, но сейчас всех не назовешь сразу. Но его [Немкова] можно назвать, потому что он выиграл пояс, защитил, хорошо выступает, да и по любителям хорошая карьера. Я думаю, что его спокойно можно было бы [включить в топ-3]».

Также Нурмагомедов заявил, что действующий чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов добился бы больших высот в UFC.

«Насчет Ярослава Амосова… Вообще говорить, что было бы и что мог бы — это неправильно. Давайте говорить то, что он сделал. Ну он же выиграл [Дугласа] Лиму, Неймана Грейси… Я с ним [Амосовым] знаком, хорошо с ним дружу. Выиграл он парень был — Эд Рут. Хороших и крепких парней он выиграл. Я думаю, что в UFC он далеко пошел бы. У него контракт с Bellator, но, если бы перешел в UFC, он хорошо бы проявил, потому что он бьет и борется. Когда у человека одна только дисциплина, то есть большая вероятность того, что он проиграет. А когда человек может и бороться, и бить, и в партере хорошо работает, и есть любительская карьера, и в профессионалах огромный опыт, — таких людей тяжело останавливать».