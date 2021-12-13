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Дана Уайт: «Если бы Нуньес победила Пенью, то бой против Харрисон стал бы одним величайших событий»

20:24
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Президент UFC Дэйна Уайт поделился мнением о том, что бой между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес и чемпионкой PFL Кайлой Харрисон не состоится.

«Такие вещи случаются. Бой Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон стал бы огромным событием, — сказал Уайт Larry Brown Sports. — Если бы они встретились в октагоне, это была бы массовая драка на миллионы долларов. Если бы Аманда Нуньес выиграла сегодня, бой против Кайлы Харрисон стал бы одним из величайших событий, которые мы когда-либо видели».

12 декабря Нуньес проиграла Джулиане Пенье в главном поединке турнира UFC 269. Американка отобрала у бразильянке титул чемпиона UFC в легчайшем весе, выиграв удушающим приемом во втором раунде. При этом у Нуньес остается титул чемпионки UFC в полулегком весе.

Дополнительная информация:

https://larrybrownsports.com/mma/amanda-nunes-cost-lot-money-upset-loss/588627

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Анна Горшкова все материалы автора
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