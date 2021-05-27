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Хабиб строит спортивный зал в Абу-Даби: «К концу года будет бомба»

13:54
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он строит спортивный зал в Абу-Даби.

«Движение насчет постройки зала в Абу-Даби идет очень хорошо и продуктивно, к концу года будет бомба.

Также наше направление в сторону документального фильма идет семимильными шагами», — написал Нурмагомедов.

 

 

Хабиб приобрел промоушен Eagle Fighting Championship после завершения карьеры в UFC. Нургмагомедов провел на профессиональном уровне 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

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