Хабиб строит спортивный зал в Абу-Даби: «К концу года будет бомба»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он строит спортивный зал в Абу-Даби.

«Движение насчет постройки зала в Абу-Даби идет очень хорошо и продуктивно, к концу года будет бомба.

Также наше направление в сторону документального фильма идет семимильными шагами», — написал Нурмагомедов.

Хабиб приобрел промоушен Eagle Fighting Championship после завершения карьеры в UFC. Нургмагомедов провел на профессиональном уровне 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.