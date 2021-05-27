Хабиб строит спортивный зал в Абу-Даби: «К концу года будет бомба»
13:54
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он строит спортивный зал в Абу-Даби.
«Движение насчет постройки зала в Абу-Даби идет очень хорошо и продуктивно, к концу года будет бомба.
Также наше направление в сторону документального фильма идет семимильными шагами», — написал Нурмагомедов.
Хабиб приобрел промоушен Eagle Fighting Championship после завершения карьеры в UFC. Нургмагомедов провел на профессиональном уровне 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.
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