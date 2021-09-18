Хабиб спас совместный с AMC Fight Nights турнир памяти отца, позвонив в полицию

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как Хабиб Нурмагомедов спас совместный с Eagle FC турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Если бы не Хабиб, то этого турнира не было бы, — сказал Гаджиев журналистам после турнира. — Ну, или может он без зрителей прошел бы. Хабиб сам включился в разговоры с полицией. Он делал звонки, беседовал, говорил. Хабиб уже тертый калач — сын своего отца. Он привел аргументы, почему этот турнир должен пройти, а не так, что он — Хабиб, и этот турнир должен пройти. Нет. Все было красиво».

Турнир памяти отца Хабиба прошел 17 сентября в Красногорске в Crocus Expo. В главном событии вечера двоюродный брат Нурмагомедова Шамиль Завуров уступил техническим нокаутом Нариману Аббасову.