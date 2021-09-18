Хабиб обратился к Завурову: «Мой успех напрямую связан с тобой. Ты наряду с отцом был на первом месте»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Шамилю Завурову, который провел свой последний бой в карьере.

«Спасибо, брат, тебе за все. Ты всегда был рядом, мое становление как личности и успех в спорте напрямую связан с тобой. Аллах окружил меня многими достойными людьми, которые в последствии влияли на меня положительно и имеют большое значение в моей жизни, ведь окружение имеет огромное значение, но ты наряду с отцом был на первом месте. Выше голову, ведь все только начинается.



Наримана Аббасова поздравляю от души, это спорт и тут самое главное уважение, удачи тебе, брат, ты и твоя команда очень достойные люди и я всегда буду рад помочь вам, если понадобится моя помощь, пусть всевышний бережет вас всех», — написал у себя в Instagram Нурмагомедов.

Вчера, 17 сентября Завуров проиграл азербайджанцу Нариману Аббасову в главном поединке турнира Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Этот бой стал для 37-летнего Завурова последним в карьере.