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Хабиб обратился к Завурову: «Мой успех напрямую связан с тобой. Ты наряду с отцом был на первом месте»

11:14
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Шамилю Завурову, который провел свой последний бой в карьере.

«Спасибо, брат, тебе за все. Ты всегда был рядом, мое становление как личности и успех в спорте напрямую связан с тобой. Аллах окружил меня многими достойными людьми, которые в последствии влияли на меня положительно и имеют большое значение в моей жизни, ведь окружение имеет огромное значение, но ты наряду с отцом был на первом месте. Выше голову, ведь все только начинается.

Наримана Аббасова поздравляю от души, это спорт и тут самое главное уважение, удачи тебе, брат, ты и твоя команда очень достойные люди и я всегда буду рад помочь вам, если понадобится моя помощь, пусть всевышний бережет вас всех», — написал у себя в Instagram Нурмагомедов.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Вчера, 17 сентября Завуров проиграл азербайджанцу Нариману Аббасову в главном поединке турнира Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Этот бой стал для 37-летнего Завурова последним в карьере.

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Иван Торопцев все материалы автора

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