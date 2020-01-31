Хабиб сообщил, что его брат Умар стал бойцом UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал двобродного брата Умара Нурмагомедова бойцом в UFC. Хабиб выложил в Instagram фотографию, на которой он стоит вместе с Умаром, а между ними — лошадь.

— Я, лошадь и боец UFC, — написал Хабиб. — Братишка Умар, тебе многое предстоит доказать, когда я подписался в UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня. Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира.

На счету 24-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед в 12 боях. Он выступает в легчайшем весе (до 61,2 кг).