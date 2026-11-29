Драматичные нули в Самаре. У «Динамо» удаление в третьем туре подряд и потерянное лидерство в РПЛ
«Динамо» впервые в российской истории закончило первый круг лидером РПЛ, но, понятно, не хочет на этом останавливаться. В субботу «Зенит» легко обыграл ЦСКА, да и «Спартак» совсем рядом, так что бело-голубые пытаются привыкать к постоянному давлению.
Москвичи приехали в Самару без основной пары центральных защитников: Осипенко в предыдущем туре заработал удаление за фол на Кордобе, что «Динамо» потом просило оценить ЭСК, а Рикардо получил четвертое предупреждение. Впрочем, провальной замену не назовешь: связка Маричаль — Фернандес вполне рабочая, оба — кандидаты в сборные Уругвая и Парагвая. Еще одна свежая потеря — приболел Гладышев, который до этого выходил во всех матчах чемпионата с первых минут. В запас Ярослав попал, но для стартового состава его состояние оказалось неоптимальным. На правом фланге расположился чилиец Гутьеррес, а на левый после дисквалификации вернулся Артур.
Гости начали активнее, чаще входили в штрафную, наносили удары, но защита действовала внимательно, не позволяя мячу долетать до Песьякова. Преимущество, впрочем, не было тотальным, самарцы тоже искали свои моменты, и в одном эпизоде Рубенс, заблокировав удар Салтыкова, отпраздновал это событие так, словно забил гол.
А лучшие возможности были уже под конец тайма. Сначала Гутьеррес здорово пробил со штрафного, но Песьяков в отличном прыжке перевел мяч в перекладину, и добавить оказалось некому. А в ответной атаке Макаров чуть не забил своей бывшей команде — снова под удар успел броситься Рубенс. Главный тренер «Крыльев» Сергей Булатов, к слову, отметил, что выпустил Дениса как раз с расчетом, что против экс-одноклубников у него будет особый настрой.
Начало же второго тайма прошло под знаком Касереса. В течение семи минут один из героев ЧМ-2026 дважды сфолил на быстром Салтыкове, за что получил два предупреждения и отправился в раздевалку. У бело-голубых третье удаление в третьем туре подряд! В Воронеже поле на 42-й минуте покинул Артур, неделю назад с «Краснодаром» на 44-й минуте — Осипенко и вот на 57-й — Касерес. Серьезная фора каждый раз для соперника и дополнительная нагрузка для партнеров.
В большинстве «Крылья» пошли вперед, давили, и Горшков даже отправил мяч в сетку — офсайд. «Динамо» атаковало реже, но моменты имело куда более опасные. Сначала Фернандес бил без помех из убойной позиции с нерабочей правой ноги — выше ворот. А ближе к концу дважды выручил Песьяков — после выхода Фомина один на один и после прекрасного дальнего удара Окишора.
А все самое драматичное осталось на последнюю добавленную минуту. Баньяц все же поразил ворота Лунева, «Крылья» в полном составе бурно отпраздновали гол, однако радость хозяев оказалась недолгой — ВАР определил крошечный офсайд.
«Динамо» устояло в меньшинстве, но потеряло перед дерби со «Спартаком» первую строчку, два очка и Касереса с Фоминым (у него перебор карточек) из-за дисквалификаций.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
14
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4