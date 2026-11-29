Драматичные нули в Самаре. У «Динамо» удаление в третьем туре подряд и потерянное лидерство в РПЛ

Гол самарцев на 90+4-й минуте отменили из-за крошечного офсайда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

29 ноября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Динамо» впервые в российской истории закончило первый круг лидером РПЛ, но, понятно, не хочет на этом останавливаться. В субботу «Зенит» легко обыграл ЦСКА, да и «Спартак» совсем рядом, так что бело-голубые пытаются привыкать к постоянному давлению.

Москвичи приехали в Самару без основной пары центральных защитников: Осипенко в предыдущем туре заработал удаление за фол на Кордобе, что «Динамо» потом просило оценить ЭСК, а Рикардо получил четвертое предупреждение. Впрочем, провальной замену не назовешь: связка Маричаль — Фернандес вполне рабочая, оба — кандидаты в сборные Уругвая и Парагвая. Еще одна свежая потеря — приболел Гладышев, который до этого выходил во всех матчах чемпионата с первых минут. В запас Ярослав попал, но для стартового состава его состояние оказалось неоптимальным. На правом фланге расположился чилиец Гутьеррес, а на левый после дисквалификации вернулся Артур.

Гости начали активнее, чаще входили в штрафную, наносили удары, но защита действовала внимательно, не позволяя мячу долетать до Песьякова. Преимущество, впрочем, не было тотальным, самарцы тоже искали свои моменты, и в одном эпизоде Рубенс, заблокировав удар Салтыкова, отпраздновал это событие так, словно забил гол.

А лучшие возможности были уже под конец тайма. Сначала Гутьеррес здорово пробил со штрафного, но Песьяков в отличном прыжке перевел мяч в перекладину, и добавить оказалось некому. А в ответной атаке Макаров чуть не забил своей бывшей команде — снова под удар успел броситься Рубенс. Главный тренер «Крыльев» Сергей Булатов, к слову, отметил, что выпустил Дениса как раз с расчетом, что против экс-одноклубников у него будет особый настрой.

Начало же второго тайма прошло под знаком Касереса. В течение семи минут один из героев ЧМ-2026 дважды сфолил на быстром Салтыкове, за что получил два предупреждения и отправился в раздевалку. У бело-голубых третье удаление в третьем туре подряд! В Воронеже поле на 42-й минуте покинул Артур, неделю назад с «Краснодаром» на 44-й минуте — Осипенко и вот на 57-й — Касерес. Серьезная фора каждый раз для соперника и дополнительная нагрузка для партнеров.

В большинстве «Крылья» пошли вперед, давили, и Горшков даже отправил мяч в сетку — офсайд. «Динамо» атаковало реже, но моменты имело куда более опасные. Сначала Фернандес бил без помех из убойной позиции с нерабочей правой ноги — выше ворот. А ближе к концу дважды выручил Песьяков — после выхода Фомина один на один и после прекрасного дальнего удара Окишора.

А все самое драматичное осталось на последнюю добавленную минуту. Баньяц все же поразил ворота Лунева, «Крылья» в полном составе бурно отпраздновали гол, однако радость хозяев оказалась недолгой — ВАР определил крошечный офсайд.

«Динамо» устояло в меньшинстве, но потеряло перед дерби со «Спартаком» первую строчку, два очка и Касереса с Фоминым (у него перебор карточек) из-за дисквалификаций.