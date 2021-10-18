Хабиб Нурмагомедов не считает Владимира Минеева лучшим российским средневесом

Бывший чемпион UFC в легком весе, а ныне владелец лиги EFC россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что в настоящее время Владимир Минеев не является лучшим российским средневесом.

«Это надо проверить, — сказал Хабиб журналистам на турнире EFC 42. — В Fight Nights он лучший. У нас же тоже есть чемпион — Фаридун Одилов. Он же обидится, если я назову лучшим Минеева. Но Минеев точно является одним из самых лучших российских средневесов, а лучшим его не назову».

16 октября на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи чемпион лиги в среднем весе Владимир Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Магомеда Исмаилова.

17 октября на турнире EFC 42 в Сочи легенда ММА Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей по итогам трехраундового боя.