Хабиб считает, что судьи плохо разбираются в MMA

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что судьи, работающие в MMA, хорошо разбираются только в боксе.

— Мне кажется, что в ММА много судей из бокса, а они не понимают борьбу, — цитирует Allboxing Нурмагомедова. — В качестве судей нужно побольше бывших бойцов. Потому что работающие сейчас судьи хорошо разбираются только в боксе.

Ближайший бой Нурмагомеда должен состояться 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках турнира UFC 249 против Тони Фергюсона. Однако отец бойца, Абдулманап Нурмагомедовне исключил, что бой с Фергюсоном может быть перенесен из Нью-Йорка в ОАЭ.