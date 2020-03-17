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Хабиб считает, что судьи плохо разбираются в MMA

11:23
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что судьи, работающие в MMA, хорошо разбираются только в боксе.

— Мне кажется, что в ММА много судей из бокса, а они не понимают борьбу, — цитирует Allboxing Нурмагомедова. — В качестве судей нужно побольше бывших бойцов. Потому что работающие сейчас судьи хорошо разбираются только в боксе.

Ближайший бой Нурмагомеда должен состояться 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках турнира UFC 249 против Тони Фергюсона. Однако отец бойца, Абдулманап Нурмагомедовне исключил, что бой с Фергюсоном может быть перенесен из Нью-Йорка в ОАЭ.

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