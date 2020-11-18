Хабиб рассказал о своем мобильном операторе

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о запуске своего виртуального мобильного оператора Eagle Mobile. Накануне стало известно, что Хабиб станет лицом бренда и совладельцем компании.

«Честность и ответственность — это принципы, на которых я строил свою спортивную карьеру. Сегодня я готов пойти дальше — и уже могу сообщить вам важную новость, которую так долго готовил.

Уже скоро я и моя команда запустим новый мобильный оператор Eagle Mobile, за основу работы которого взяты мои собственные ценности и убеждения.

Пока зона покрытия — Москва и Московская область, но это только начало, наши планы куда масштабнее.

Следите за новостями, чтобы войти в число первых владельцев наших SIM-карт — и поверьте мне, все намного лучше, чем вы себе представляете".