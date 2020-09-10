Хабиб рассказал, какой футбольный матч запомнился ему надолго

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, какой момент в футболе запомнился ему надолго.

«У каждого видение разное, но именно этот момент в спорте я запомнил надолго, — написал Хабиб. — Футбол — великий спорт».

К записи прикреплено фото с финального матча ЧМ-2002. В финале Бразилия обыграла Германию (2:0). Оба мяча забил Роналдо. На снимке показан момент после первого гола, когда форвард добил мяч в ворота после ошибки голкипера немцев Оливера Кана.