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Хабиб рассказал, какой футбольный матч запомнился ему надолго

20:57
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, какой момент в футболе запомнился ему надолго.

«У каждого видение разное, но именно этот момент в спорте я запомнил надолго, — написал Хабиб. — Футбол — великий спорт».

К записи прикреплено фото с финального матча ЧМ-2002. В финале Бразилия обыграла Германию (2:0). Оба мяча забил Роналдо. На снимке показан момент после первого гола, когда форвард добил мяч в ворота после ошибки голкипера немцев Оливера Кана.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CE9vrvAM56t/

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