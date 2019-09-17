Хабиб рассказал, что не любит боевики

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал, что не является любителем фантастики и боевиков. Он также отметил, что не помнит, когда последний раз ходил в кино.

— Вы невероятно популярный человек, а в Дагестане, наверное, вам и выйти на улицу нельзя. Допустим, сходить в кино. Человек Хабиб Нурмагомедов захотел пойти в кинотеатр. Это возможно для вас?

— Я даже не помню, когда я последний раз ходил в кино. Я любитель погулять, провести время с друзьями, но последнее время это очень тяжело удается. И я стараюсь находиться дома, от этого пристального внимания хочешь не хочешь ты устаешь. А насчет кино. Я еще не ходил, но попробую на какой-нибудь хороший исторический фильм, если выйдет. Я не особо любитель фантастики и боевиков, я люблю исторические фильмы смотреть.

— То есть у вас в детстве не было кумиров? Ван Дам, Джеки Чан?

— Ван Дам, Джеки Чан — это же не фантастика, это реальные люди, которые играли в кино и показывали свои навыки.