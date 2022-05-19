Хабиб рассказал, что Дана Уайт впервые проигнорировал его в соцсетях

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что глава UFC Дана Уайт не стал отвечать на его сообщение о том, что Ислам Махачев (22-1) должен стать следующим претендентом на титул.

«Честно говоря, это впервые, когда Дана не ответил на мое сообщение, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Я написал ему: «Эй, никто другой не должен драться за титул, кроме Ислама». Он не ответил. Думаю, он был занят, но такое произошло впервые».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец одержал 11 побед подряд.