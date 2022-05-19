Хабиб считает, что Ислам Махачев может превзойти его достижения

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) предполагает, что если Ислам Махачев (22-1) побьет Чарльза Оливейру (33-8), а затем расчистит легкий дивизион, то сможет стать лучшим бойцом в истории легкого веса.

«Конечно, Ислам может стать лучше меня, — сказал Нурмагомедов в интервью TMZ. — Прямо сейчас он создает свое наследие. Я искренне хочу, чтобы он подрался с Чарльзом Оливейрой, потому что у него серия из 11 побед. UFC никогда не делала таких боев. Ходило много разговором о нашем бое с Тони, но этого так и не произошло. Теперь у нас есть Ислам и Чарльз. Пусть они дерутся.

Ислам побьет Чарльза, а затем расчистит дивизион, побив поколение новых бойцов. В легком дивизионе много молодых ребят. У Ислама есть потенциал. Ему всего 30 лет, UFC должны дать ему шанс».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.