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Рафаэль Физиев: «После Дос Аньоса я могу подраться с Джастином Гэтжи»

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (11-1) уверен, что после победы над Рафаэлем Дос Аньосом (31-13) он встретится с бывшим претендентом на титул Джастином Гэтжи.

«Если все пойдет по плану, то после Дос Аньоса я проведу еще один бой, а потом выйду на бой за пояс. Возможно, следующим будет Джастин Гэтжи. Посмотрим, — сказал Физиев в интервью Submission Radio. — Бро, Гэтжи ведет себя как ненормальный. Он много курит или на нем сказываются пропущенные удары? Порой он несет всякую чушь, я его не понимаю. «О, я устрою Хабибу настоящий ад», — говорил он. И что на деле? Ты попался на треугольник, а потом заснул. То же самое было с Оливейрой. Он просто базарит. Может быть, он и мне скажет, что устроит настоящий ад. На деле же это будет просто рай».

29-летний Физиев следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) на UFC Fight Night 9 июля в Лас-Вегасе.

Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 7 мая на UFC 274 в Финиксе (США).

Джастин Гейджи
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