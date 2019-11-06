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Хабиб позвал всех на турнир UFC в Москве

22:00
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов позвал всех желающих на турнир UFC Fight Night в Москве, который пройдет 9 ноября. Главным противостоянием станет бой Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера, который продлится 3 раунда.

Всем любителям смешанных единоборств. В эту субботу в Москве, на ЦСКА Арене — пройдёт грандиозный турнир #ufcMoscow В нем примут участие наши соотечественники, одни из лучших бойцов Мира, которые нуждаются в нашей поддержке. Приглашаю всех поддержать наших ребят в этих не простых битвах. Я ИншаАллагь буду там ? А нашим пацанам желаю только побед, и самое главное берегите своё здоровье.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

— Всем любителям смешанных единоборств. В эту субботу в Москве, на «ЦСКА Арене», пройдет грандиозный турнир UFC, — написал Хабиб в своем Instagram. — В нем примут участие наши соотечественники, одни из лучших бойцов мира, которые нуждаются в нашей поддержке. Приглашаю всех поддержать наших ребят в этих не простых битвах. Я буду там. А нашим пацанам желаю только побед, и, самое главное, берегите свое здоровье.

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