Хабиб поздравил брата с первой победой в UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил троюродного брата Абубакара Нурмагомедова с первой победой в UFC.

«Еще одна большая победа для нашей команды. Мы побеждаем и проигрываем вместе, мои братья для меня — все. Мы гордимся тобой, Абубакар, и мы знаем, что ты способен на то, чтобы быть еще лучше. Спасибо нашему тренеру, Хавьеру Мендесу, он — лучший в мире. Спасибо, тренер, мы тебя любим», — написал у себя в Instagram Хабиб Нурмагомедов.

Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена в одном из предварительных поединков UFC 260. Эта победа стала для 31-летнего россиянина первой в UFC. Секундантом бойца был его брат, Хабиб Нурмагомедов.