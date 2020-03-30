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Хабиб пошел на стрельбище и не сбил ни одной мишени

01:04
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Шамиль Завуров, родственник бойца Хабиба Нурмагомедова, опубликовал новые видео в сториз своего Instagram. Чемпион UFC в легком весе посетил стрельбище и не сбил ни одной мишени.

— Пацан на рекорды идет, — сказал Хабиб во время того, как стрелял Завуров.

На UFC 249 18 апредя россиянин должен встретиться с американцем Тони Фергюсоном, если турнир не отменят из-за пандемии коронавируса.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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