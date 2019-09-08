Хабиб получил бонус в размере 50 тысяч долларов за лучший бой вечера

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов получит бонус за лучший бой вечера на турнире UFC 242, сообщил на пресс-конференции глава UFC Дана Уайт.

7 сентября Хабиб победил в третьем раунде американца Дастина Порье?.

— Хабиб получит бонус за лучший бой вечера (эта сумма традиционно составляет 50 тысяч долларов. — Прим. «СЭ»). Это было поразительно. Невероятное доминирования. Порье стал делать гильотину, не каждый бы такой выдержал. Обычно люди засыпают после такого. Но не Хабиб, — сказал Уайт. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция