Хабиб поддержал своего прикованного к кровати родственника

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку своему родственнику, который из-за проблем со здоровьем прикован к кровати. Он опубликовал совместное фото в Инстаграме.

- Это мой сосед, сельчанин и родственник @saygidamir. Всевышний предопределил ему, что он прикован к кровати. Но в детстве он был самым активным из своих сверстников, был лучшим футболистом нашего поколения в селе , - написал спортсмен в Инстаграме. - Вера во Всевышнего и его предопределение помогает ему держаться и не отчаиваться. В любом случае, хорошо тебе или плохо, благодарите Всевышнего.