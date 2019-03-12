19:08 | Единоборства / ММА — ММА

Хабиб поддержал своего прикованного к кровати родственника

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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку своему родственнику, который из-за проблем со здоровьем прикован к кровати. Он опубликовал совместное фото в Инстаграме.

- Это мой сосед, сельчанин и родственник @saygidamir. Всевышний предопределил ему, что он прикован к кровати. Но в детстве он был самым активным из своих сверстников, был лучшим футболистом нашего поколения в селе , - написал спортсмен в Инстаграме. - Вера во Всевышнего и его предопределение помогает ему держаться и не отчаиваться. В любом случае, хорошо тебе или плохо, благодарите Всевышнего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это мой сосед, сельчанин и родственник @saygidamir Всевышний предопределил ему, что он прикован к кровати. Но в детстве, он был самым активным из своих сверстников, был лучшим футболистом нашего поколения в селе ))) Вера во Всевышнего и Его предопределение - помогает ему держаться и не отчаиваться. В любом случае, хорошо тебе или плохо, благодарите Всевышнего.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Мар 2019 в 8:25 PDT

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bu6ciMmgM_e/

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