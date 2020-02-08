Хабиб поблагодарил Бензема за встречу с мальчиком из Казахстана
10:15
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего «Реала» Карима Бензема с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног.
— Спасибо. Ты — настоящий мужик, — написал Нурмагомедов в Instagram.
Мальчик из Казахстана посетил матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» (3:4), проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Бензема после игры подарил Али свою футболку. Кроме того, французский форвард сыграл с ним в футбол.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...