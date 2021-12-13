Хабиб отказался лезть в конфликт между Емельяненко и Гусейновым: «Лезть в их кухню — самое последнее, что мне хотелось бы»
Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу конфликта, который вспыхнул между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Артуром Гусейновым.
«Я вообще никак не реагировал. Я думаю, что они сами между собой разберутся. Как я понял, они друг за друга что-то знают. Пусть общаются и разбираются. Самое меньшее, что я хотел бы — это лезть в их кухню. Это меня не притягивает. Пусть сами разбираются», — сказал Хабиб на пресс-конференции, которая состоялась 13 декабря в Москве.
Конфликт между бойцами начался после слов Емельяненко о том, что на животе Гусейнова спасительный круг. Тяжеловес посоветовал средневесу завершить карьеру. Затем Гусейнов назвал выступление Емельяненко в бою против Марсио Сантоса позором и стыдом. В ответ Емельяненко в грубой форме проехался по Гусейнову, назвал его дагестанской свиньей.
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