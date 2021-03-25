Менеджер Чимаева рассказал, когда вернется боец

Менеджер Хамзата Чимаева (9-0) Али Абдель-Азиз рассказал о возвращении бойца.

«Скорее всего, в середине апреля он начнет тренироваться, а в начале июля уже хочет провести бой. Он по-прежнему находится на лечении, каждый день ему дают лекарства, но чувствует себя гораздо лучше. В качестве оппонента мы рассматриваем Нила Магни.

Мы часто не понимаем, через что проходят все эти молодые бойцы. Мы не можем залезть им в голову и тело, но порой они чувствует сильное разочарование и даже сходят с ума из-за того, что у них что-то не получается. Хамзат занимается спортом всю жизнь, и он ужасно чувствовал себя, когда понял, что не может тренироваться.

На этой неделе мы говорили с ним, он сказал мне, что даже собирается освоить в качестве нового спецметода тренировок плавание с аллигаторами и акулами", — рассказал Абдель-Азиз ESPN.

26-летний Чимаев стартовал в UFC с 3-0, одержав три победы за два месяца. В декабре 2020-го и начале текущего года у него был дважды отменен поединок с Леоном Эдвардсом из-за заболевания ковидом. 1 марта Чимаев объявил о завершении карьеры из-за осложнений после болезни.