Хабиб объяснил, почему Макгрегор уже никогда не вернется сильнее

Непобежденный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в беседе с Магомедом Исмаиловым ответил на вопрос о том, сможет ли его бывший оппонент — Конор Макгрегор — вернуться сильнее после поражения от Дастина Порье.

— Скажи мне, а Конор вернется сильнее? — спросил Исмаилов.

— Никогда, — ответил Хабиб. — Никогда не будет у человека два пика.

— Он уже отжил свой пик получается?

— Я сейчас не конкретно про него. Это в общем. У команды может быть [два пика]. «Реал Мадрид» может быть на пике в 2000-м, а потом в 2016-м, 2017-м, 2018-м. Вот, например, в 2014-м они выиграли [Лигу чемпионов]. Там игроки меняются. А один боец, боксер, атлет, борец, боец ММА никогда не будет на пике два раза.

Ирландец Макгрегор встретился с американцем Порье в январе этого года на шоу UFC 257 в Абу-Даби. После конкурентной первой пятиминутки Порье смог перестроиться и одержать победу техническим нокаутом во втором раунде.