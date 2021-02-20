Олейник и Дакас провели дуэль взглядов перед турниром UFC

В пятницу, 19 февраля, прошла дуэль взглядов участников турнира UFC Fight Night 185. Российский тяжеловек Алексей Олейник (59-14-1) встретится с американцем Крисом Дакасом (10-3).

В со-главном бою россиянка Яна Куницкая (13-5)подерется с бразильянкой Кетлин Виера. В главном событии вечера встретятся американцы Кертис Блэйдс (14-2) и Деррик Льюис (24-7).

Бои состоятся в ночь с 20 на 21 февраля по московскому времени на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.