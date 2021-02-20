Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Олейник и Дакас провели дуэль взглядов перед турниром UFC

02:08

В пятницу, 19 февраля, прошла дуэль взглядов участников турнира UFC Fight Night 185. Российский тяжеловек Алексей Олейник (59-14-1) встретится с американцем Крисом Дакасом (10-3).

В со-главном бою россиянка Яна Куницкая (13-5)подерется с бразильянкой Кетлин Виера. В главном событии вечера встретятся американцы Кертис Блэйдс (14-2) и Деррик Льюис (24-7).

Бои состоятся в ночь с 20 на 21 февраля по московскому времени на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир