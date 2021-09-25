Хабиб обратился к Усику перед боем с Джошуа

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал новый пост. 33-летний россиянин поддержал украинского боксера Александра Усика перед боем против британца Энтони Джошуа.

«Удачи тебе, воин», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Джошуа и Усик проведут бой в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединок Джошуа — Усик в прямом эфире.