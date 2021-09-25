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Дана Уайт — об аресте Джонса: «У него куча демонов. Его нельзя привезти в Лас-Вегас даже на 12 часов»

11:39
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Президент UFC Дана Уайт высказался об аресте Джона Джонса на следующий день после включения бывшего чемпиона в Зал славы.

«Когда вы привозите его в Лас-Вегас, это всегда чревато проблемами, — сказал Уайт в интервью ESPN. — Этот город не лучшее место для Джона Джонса. И вот опять двадцать пять. Это уже даже не шокирует. Когда он в Лас-Вегасе, этого всегда следует ожидать.

Джонс был включен в Зал славы UFC вечером 23 сентября. Утром 24 сентября бойца арестовали с предъявлением обвинений в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. Позже Джонса выпустили под залог в размере 8 тысяч долларов.

«Его нельзя привезти сюда даже на 12 часов, чтобы включить в Зал славы. Даже это проблема. У парня куча своих демонов. Куча демонов», — заявил Уайт.

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Никита Горшенин все материалы автора

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