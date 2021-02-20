Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о Тони Фергюсоне, отметив, что никогда не считал его топовым бойцом легкого дивизиона. Нурмагомедов убежден, что победил бы Фергюсона, если бы бой между ними все-таки состоялся (их поединок срывался пять раз).

«Клянусь, я никогда не считал его элитным легковесом, — сказал Нурмагомедов в интервью Магомеду Исмаилову. — Да, он был хорошим бойцом, но невозможно быть элитным легковесом в 37 лет. В тяжах — да. Это мое убеждение никто не поменяет. Это никому не удавалось, и Хабибу тоже не удастся. С 2016 года он [Тони] подрался с Кевином Ли, Барбозой, Петтисом и Серроне — у них на четверых 20 поражений за последние четыре года. То есть с 2016 года он ни с кем нормальным не дрался. И вот только сейчас он встретился с молодыми и топовыми легковесами — это Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи. Они оба разобрали его как школьника — абсолютное доминирование».

«Я так мечтал встретиться с ним, но Всевышний не захотел этого. То я в больнице чуть не умер, то у него операция. Значит, не суждено», — отметил Хабиб.