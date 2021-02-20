Хабиб: «Разговоры о бое с Сен-Пьером заводят меня»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему хочется провести бой с легендарным полусредневесом Жоржем Сен-Пьером. При этом Хабиб считает, что поединок между ними не состоится.

«Ни одно имя меня уже не заводит, — сказал Нурмагомедов в интервью Магомеду Исмаилову. — Вот когда называют Сен-Пьера, мне просто хочется встать и побежать 10 километров. Далее Чарльз Оливейра — базара нет, но не заводит. Майкл Чэндлер пришел и выиграл, но мы-то видели, сколько раз его вырубали. Рафаэль Дос Аньос, Джастин Гэтжи, Порье, Макгрегор — все они бывшие чемпионы и всех я выиграл. Так что и они не заводят. Но когда ты говоришь о Жорже Сен-Пьере, то это уже реально заводит. Но ему уже 40 лет, так что давай оставим его. Но он хороший боец и является правильным представителем смешанных единоборств».

На счету Хабиба 29 побед и 0 поражений. Российский боец объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года, однако разговоры о его возможном возвращении ради проведения одного последнего поединка до сих пор не утихают.

39-летний Сен-Пьер, тем временем, не выступает с ноября 2017 года, когда ему удалось завоевать титул UFC в среднем весе, задушив тогдашнего обладателя пояса Майкла Биспинга.