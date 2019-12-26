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Допинг

Хабиб — о нейтральном статусе: «Пусть поднимают флаг. Оштрафуют, зато будешь олимпийским чемпионом из России»

10:24
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал россиян не отказываться от участия в Олимпиаде-2020. Ранее исполком ВАДА утвердил санкции для России в связи с манипуляциями данными Московской антидопинговой лаборатории. Среди них — запрет выступать под российским флагом на протяжении четырех лет.

— Я думаю, это упущение российских спортивных чиновников. Все далеко зашло, — цитирует vesti.kz Хабиба. — Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпиады. Я считаю, что это абсурд. Человек с четырех лет занимается спортом, чтобы в 25-26 выиграть Игры, а тут вмешательство на политическом уровне мешает спортивной жизни.

Я сам боец, которого тестирует USADA, у меня все контракты с ними. С 2015 года меня проверили 41 раз.

Если кто-то хочет ехать на Олимпиаду, то пусть выиграет золото и поднимет на пьедестале флаг. Тебя просто оштрафуют, но зато ты будешь олимпийским чемпионом из России.

Дополнительная информация

https://vesti.kz/ufc/274339/

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