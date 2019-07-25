Хабиб Нурмагомедов: "Случай с Дадашевым еще раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее"

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов​ выразил соболезнования в связи со смертью боксера Максима Дадашева. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.

"Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи", – написал Нурмагомедов в Instagram.

Кому умирать молодым. Дадашев и другие боксеры, погибшие на работе