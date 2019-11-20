Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном реванше с Конором Макгрегором. На UFC 229 россиянин победил в четвертом раунде.

— Честно говоря, я не думаю, что он хочет этого боя, — цитирует Хабиба RT. — Я бил его в течение четырех раундов. Бил и душил, а он стучал. Это был знак, что он не хочет быть там, «отпусти меня, пожалуйста» и все такое. И теперь он хочет реванша.

Прежде всего, он должен заслужить его. Мы живем уже четвертый год после его последней победы. Прошло три года. Для того, чтобы бороться за титул, мне пришлось выиграть 10 боев подряд в UFC. Это не считая 16 побед, которые у меня были за пределами UFC. Зарабатывал его не ртом, а действиями. Вот где мы отличаемся, я просто делаю. Просто говорить — это одно, но когда дело доходит, он становится совершенно другим. Он идиот. Мы не обращаем внимания на идиотов.