Хабиб Нурмагомедов: «Конор избегает серьезных соперников в принципе, не только Гэтжи»

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне, а также заявил, что ирландский боец опасается серьезных соперников и не хочет драться с Джастином Гэтжи.

— Ковбой постоянно проигрывает важные поединки, — цитирует Нурмагомедова TMZ. — Даже и не вспомню, когда он в последний раз побеждал. Он, кажется, проиграл 6 из 10 своих последних боев. Серроне уже не является бойцов высокого уровня. Да, он заработал себе имя, но его время уже прошло. Конор выбрал себе отличного соперника, он победил человека, который проиграл 6 раз в последних 10 боях, зато теперь все говорят, что Макгрегор вернулся. Это не так. Конору нужно сразиться с действительно серьезным оппонентом вроде Джастина Гэтжи. Мое мнение такое. А еще я думаю, что ему нужно вернуться в легкий вес. Я думаю, что Конор избегает серьезных соперников в принципе, не только Гэтжи. Он просто пользуется положением звезды и выбирает оппонентов попроще.

В бою с Дональдом Серроне 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. У его ровесника Гэтжи 21 победа и два поражения. В своем последнем поединке он тоже победил Серроне.