Хабиб Нурмагомедов: «Через пару дней Дана Уайт пришлет координаты»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о месте проведения предстоящего боя с американцем Тони Фергюсоном. Первоначально турнир UFC 249 должен был состояться в Бруклине (США), но из-за пандемии коронавируса находится под угрозой срыва.

— Посмотрим, — цитирует Нурмагомедова ESPN. — Через пару дней Дана Уайт пришлет нам координаты. Прежде всего, самое главное — это здоровье. Должны сами о себе позаботиться.

Не хочу задерживать легкий дивизион. Мы должны биться с Тони Фергюсоном и знать, кто будет следующим претендентом — это очень важно. Не для меня. Для UFC, для болельщиков. Это очень важно для легкого веса.