Хабиб Нурмагомедов: «Бой Конора и Серроне - просто хорошо разыгранный цирк»
16:45
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он думает о поединке Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Некоторые болельщики почитали, что этот бой может быть договорным.
— Не думаю, что бой Макгрегора и Серроне — договорной. Но это просто хорошо разыгранный цирк, — сказал Хабиб, отвечая на вопросы незрячих футболистов после турнира «Каспий 2020».
Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. (Илья Андреев)
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