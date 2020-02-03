Хабиб Нурмагомедов: «Бой Конора и Серроне - просто хорошо разыгранный цирк»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он думает о поединке Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Некоторые болельщики почитали, что этот бой может быть договорным.

— Не думаю, что бой Макгрегора и Серроне — договорной. Но это просто хорошо разыгранный цирк, — сказал Хабиб, отвечая на вопросы незрячих футболистов после турнира «Каспий 2020».

Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. (Илья Андреев)