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Хабиб не заинтересован в бою с Макгрегором

22:57
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш с Конором Макгрегором. Осенью прошлого года Хабиб в бою с ирландцем защитил титул чемпиона организации в легком весе.

— Я не заинтересован в этом бою, — цитирует TSN Нурмагомедова. — Он должен заслужить. Ему надо вернуться, провести победную серию. Тогда мы будем драться. Может быть, Конор и UFC думают, что он вернется, выиграет один раз, и они получат этот бой. Меня это не волнует, потому что в легком дивизионе сейчас много хороших и сильных бойцов, звезд. Я могу драться с кем угодно. Когда он выигрывал последний раз? С кем-то в любительском боксерском бою. Сейчас ему надо вернуться, выиграть серию из четырех, пяти боев, тогда мы увидим, что произойдет.

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