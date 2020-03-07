Хабиб не понимает, кто сможет заплатить Мейвезеру 600 млн долларов за бой с ним

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Лас-Вегасе прокомментировал возможность поединка по правилам бокса с Флойдом Мейвезером.

— Он просит за бой с вами 600 миллионов долларов, — отметил журналист.

— А кто ему столько даст? — спросил Хабиб.

— Не я.

— И не я. Не понимаю, кто ему столько может дать. Мое требование — 11 раундов по боксу, 1 раунд по ММА.

— Ты не выдержишь, — вклинился в беседу следующий соперник Хабиба — Тони Фергюсон.

— Заткнись, я не с тобой говорю, — сказал Хабиб.

— У тебя нет достаточных навыков бокса, чтобы соваться в ринг. Я тот, кто ему нужен, — отметил Фергюсон.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.