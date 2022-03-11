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Сегодня, 01:48

Хабиб — о включении в Зал славы UFC: «Для меня это стало большим сюрпризом»

Хабиб назвал сюрпризом включение в Зал славы UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Instagram

Бывший легковес UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что для него стало сюрпризом включение в Зал славы.

В минувшие выходные в Лас-Вегасе в ходе турнира UFC 272 российского бойца включили в Зал славы UFC.

«Я не имел ни малейшего представления, что произойдет такое, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции EFC 48. — Али [Абдель-Азиз] сказал, что я должен находиться [на месте внутри арены], несмотря на то, что мы Тагир [Уланбеков] и Умар [Нурмагомедов] провели свои бои. Али сказал: «Нет-нет, ты должен быть здесь». Я спросил: «Почему?». Когда включили видео, увидел нарезки моих боев и интервью, я понял, что сейчас что-то должно произойти. Для меня это стало большим сюрпризом».

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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