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Экс-чемпион UFC Дос Сантос: «Хабиб — пример для подражания. Для меня честь выступать в его лиге»

Дос Сантос назвал Хабиба примером для подражания
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Джуниор Дос Сантос.
Фото Instagram

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Джуниор Дос Сантос прокомментировал подписание контракта с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и недавно анонсированный бой против Йоргана Де Кастро.

«Замечательно вернуться в строй и общаться с вами, ребята, — сказал Дос Сантос на пресс-конференции, посвященной турниру EFC 48 — У меня отличный бой с хорошим оппонентом на замечательной площадке. Здорово находиться здесь. С нетерпением жду возможности войти в клетку 20 мая и одержать победу над этим парнем».

«Это отличная возможность. Для меня Хабиб — один из величайших бойцов всех времен. Он не только великий боец, но и хороший человек. Как по мне он пример для подражания для всех спортсменов. Для меня честь выступать в его лиге».

Дос Сантос и Де Кастро возглавят турнир EFC 48, который состоится в ночь на 21 мая в Майами (США).

На счету Дос Сантоса 21 победа и 9 поражений, у Де Кастро — 8 побед и 3 поражения.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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