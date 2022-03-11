Дос Сантос выразил желание стать чемпионом лиги Хабиба

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос рассказал о цели, которую он преследует в лиге россиянина Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

Ранее стало известно, что Дос Сантос подписал контракт с EFC и дебютирует на турнире, который состоится в ночь на 21 мая в Майами (США).

«Я надеюсь на лучшее. Надеюсь, что в ближайшем будущем EFC превратится в одну из самых больших лиг и станет лучшим промоушеном мира. Конечно же, я хочу стать частью этого будущего в качестве их чемпиона», — сказал Дос Сантос на пресс-конференции EFC 48.

Турнир EFC 48 с участием Дос Сантоса пройдет в ночь на 21 марта в Майами (США). Соперник — бывший тяжеловес UFC Йорган Де Кастро.

На счету Дос Сантоса 21 победа и 9 поражений, у Де Кастро — 8 побед и 3 поражения.