Хабиб может находиться на турнирах UFC, несмотря на дисквалификацию

Российский боец Хабиб Нурмагомедов сможет присутствовать на турнирах UFC, несмотря на дисквалификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не сможет быть секундантом в поединке своего друга Ислама Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев из-за потасовки с командой Конора Макгрегора после поединка в Лас-Вегасе. Планируется, что спортсмен проведет следующий бой 7 сентября.