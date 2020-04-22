Хабиб лайкнул пост Емельяненко с оскорблениями в адрес Тактарова

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поставил лайк видео Александра Емельяненко, в котором тот в оскорбительной форме высказался о первом российском бойце UFC Олеге Тактарове.

Ранее Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом из Цумадинского района», а также призвал считать себя первым российским чемпионом UFC. Форматы тех турниров значительно отличались от нынешних, в результате произошел раскол. Одну группа, включая президента UFC Дану Уайта, считает Тактарова чемпионом, другая признает только Хабиба.

Тактарова в 2018 году в Дагестан приглашала семья Нурмагомедовых.