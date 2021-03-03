Чемпионат мира по ММА в 2021 году пройдет в Казахстане

Чемпионат мира по ММА 2021 года пройдет с 27 ноября по 5 декабря в казахском Нур-Султане. Одновременно со взрослыми соревнованиями в Казахстане пройдет молодежный чемпионат мира (спортсмены в возрасте 18-20 лет), информирует пресс-служба союза ММА России.

«В начале марта стартует цикл отбора по федеральным округам на чемпионат России, который сформирует национальную сборную. Очень важно, что в этом году уже на некоторых чемпионатах округов начнется отбор в женскую сборную. Как показали результаты последнего чемпионата мира в 2019 году, россиянки еще уступают спортсменкам из Европы в некоторых весовых категориях. Но, мы провели только один чемпионат России с участием женщин. Уверен, женское ММА будет развиваться, россиянки составят достойную конкуренцию на чемпионате мира в Казахстане», — сообщил президент союза ММА России Радмир Габдуллин.