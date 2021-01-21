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Хабиб: «Это была славная охота, двигаемся дальше»

16:44

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram выложил фотографию после победы Умара Нурмагомедова в дебюте в UFC.

«Каждый успех сопровождается с командой. Это была славная охота, двигаемся дальше», — написал Хабиб.

В среду 25-летний Умар (13-0) выиграл удушающим приемом во втором раунде у 31-летнего Сергея Морозова (16-5) из Казахстана. Бой прошел на турнире UFC on ESPN on 20 (ESPN Fight Island 8).

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