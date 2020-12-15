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Хабиб дал свой прогноз на плей-офф Лиги чемпионов

09:37
Хабиб дал свой прогноз на плей-офф Лиги чемпионов. Фото Instagram
Хабиб дал свой прогноз на плей-офф Лиги чемпионов. Фото Instagram

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов дал свой прогноз на предстоящие матчи.

По мнению россиянина, в следующую стадию турнира выйдут все сеяные команды, которые проведут первые в стречи в гостях.

— Я думаю, справа от вас которые все пройдут. Заскриньте — и посмотрим, — написал Хабиб, прикрепив фото с итогами жеребьевки.

Хабиб дал свой прогноз на плей-офф Лиги чемпионов. Фото Instagram
Хабиб дал свой прогноз на плей-офф Лиги чемпионов. Фото Instagram

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