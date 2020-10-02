Хабиб дал оценку перспективам Чимаева в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на онлайн-пресс-конференции высказался на счет перспектив шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

26-летний Чимаев (9-0 в ММА) дебютировал в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы в трех боях. Он стал одним из самых обсуждаемых бойцов последних месяцев. За это время число его подписчиков в Инстаграм выросло с 30 тысяч до 800 тысяч.

— Что думаете о Хамзате Чимаеве?

— Что я думаю? Хм... Я не знаю, какого следующего соперника против него выставит UFC. Мое мнение — он заслуживает кого-нибудь из топ-10 или топ-15. Думаю, все же из топ-10. Чимаев достоин драться с каким-нибудь сильным противником в пяти раундах. А если победит, то он заслужит претендентский бой. Это мое мнение.

— Значит, он по-настоящему крут?

— (Смеется.) Ну, конечно, он же финишировал всех своих соперников. А вы как думаете?

— Да я согласен, но никому не важно мое мнение. Всем важно, что думаете вы.

— Я считаю, он достоин, он достоин. У нас один менеджер — Али Абдель-Азиз, и сегодня он сказал, что Чимаев получит бой — пять раундов с сильным соперником в декабре. Это будет интересно. Главный бой на турнире UFC — это очень много внимания и хорошая возможность для Хамзата. Если он выиграет следующий поединок, то будет достоин претендентского боя. (Илья Андреев)