Хабиб чувствует себя отлично перед боем с Порье. Фото

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram момент подготовки к бою против американца Дастина Порье. Поединок пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

— Работа идет полным ходом. Две недели до боя, и мы чувствуем себя отлично. Отец контролирует обстановку, — подписал снимок Нурмагомедов.

Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.