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Хабиб чувствует себя отлично перед боем с Порье. Фото

23 августа 2019, 23:58
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram момент подготовки к бою против американца Дастина Порье. Поединок пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

— Работа идет полным ходом. Две недели до боя, и мы чувствуем себя отлично. Отец контролирует обстановку, — подписал снимок Нурмагомедов.

Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.

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