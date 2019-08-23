Хабиб чувствует себя отлично перед боем с Порье. Фото
23 августа 2019, 23:58
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram момент подготовки к бою против американца Дастина Порье. Поединок пройдет в Абу-Даби 7 сентября.
— Работа идет полным ходом. Две недели до боя, и мы чувствуем себя отлично. Отец контролирует обстановку, — подписал снимок Нурмагомедов.
Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.