Шлеменко: «Тактика Артура заключалась в том, чтобы просто устоять»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу над Артуром Гусейновым.

«Доволен ли я боем? Двояко, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я бы, конечно, хотел выиграть досрочно, но в тех реалиях, в которых я подготовился, и то, как я выступал, я доволен. Я выиграл четыре раунда из трех. Дышал я однозначно лучше.

Тактика Артура заключалась в том, чтобы просто устоять — устоять, отработать, не устать, отвисеться на мне. Ему даже из угла кричали, чтобы он висел на мне».

Шлеменко победил Гусейнова по итогам трехраундового боя. Бойцы возглавили турнир EFC 42, который проходил 17 октября в Сочи.