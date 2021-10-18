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Шлеменко: «Тактика Артура заключалась в том, чтобы просто устоять»

03:41
Александр Шлеменко. Фото Instagram
Александр Шлеменко. Фото Instagram
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу над Артуром Гусейновым.

 

«Доволен ли я боем? Двояко, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я бы, конечно, хотел выиграть досрочно, но в тех реалиях, в которых я подготовился, и то, как я выступал, я доволен. Я выиграл четыре раунда из трех. Дышал я однозначно лучше.

Тактика Артура заключалась в том, чтобы просто устоять — устоять, отработать, не устать, отвисеться на мне. Ему даже из угла кричали, чтобы он висел на мне».

Шлеменко победил Гусейнова по итогам трехраундового боя. Бойцы возглавили турнир EFC 42, который проходил 17 октября в Сочи.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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